BPOL-PW: Vier Iraker nach unerlaubter Einreise festgestellt

Am Dienstagvormittag, gegen 08:00 Uhr, wurden nach einem Bürgerhinweis 4 irakische Staatsangehörige auf der Bundesstraße 104, zwischen den Ortschaften Bismark und Wilhelmshof fußläufig festgestellt. Die Männer waren zuvor unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Bearbeitung stellten alle vier einen Asylantrag. Sie wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Nostorf- Horst weitergeleitet.

