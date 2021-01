Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Pkw-Lenker steht unter Btm-Einfluss

22-Jähriger muss eine Blutprobe abgeben.

UlmUlm (ots)

Auf der Heimfahrt von der Arbeit befand sich junger Mann am Samstag gegen 00.30 Uhr. Er wurde von der Polizei in der Daimlerstraße angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

