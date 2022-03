Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220323 - 0323 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Smartphonediebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 22. März 2022, gegen 04.00 Uhr, traf ein 36-jähriger Mann auf dem Bürgersteig der Moselstraße auf zwei ihm unbekannte Männer.

Diese suchten das Gespräch mit ihm und fassten ihn dabei immer wieder an. Dabei gelang es ihnen, dem Geschädigten aus der rechten Jackentasche das Smartphone der Marke Xiaomi zu entwenden. Der Geschädigte sprach daraufhin eine Polizeistreife an, der es gelang, einen der Tatverdächtigen, einen 35-jährigen Mann, festzunehmen. Der Beschuldigte führte bei seiner Festnahme ein Teppichmesser griffbereit in der linken Jackentasche mit sich. Das Telefon konnte nicht bei ihm aufgefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

