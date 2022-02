Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Einbruchserie in Rostocker Kleingartenanlagen - mutmaßlicher Täter in Haft

Rostock (ots)

Im Tatzeitraum von November letzten Jahres bis Anfang Februar 2022 sind im Bereich des Rostocker Nordostens mindestens 40 Gartenparzellen von Einbrechern heimgesucht worden. Der sich hieraus ergebende Sach- und Stehlschaden beträgt ca. 8.500EUR. Am Nachmittag des 02.02.2022 wurde ein 31-jähriger aus Lettland stammender Mann aufgrund des Diebstahls eines Pkw sowie zweier verursachter Unfälle vorläufig festgenommen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/5130278 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/5137968)

Aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit sowie der umfangreichen Auswertung der gesicherten Spuren an den diversen Tatorten konnten die begangenen Taten durch die Rostocker Kriminalpolizei nun mit dem 31-Jährigen in Zusammenhang gebracht werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock dem Haftrichter am Amtsgericht Rostock vorgeführt. Nach Prüfung der Sachlage wurde die Untersuchungshaft angeordnet und der Tatverdächtige in der JVA Waldeck verbracht.

