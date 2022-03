Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230323 - 0321 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Wohnungseinbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(la) In den Morgenstunden des 23. März 2022, gegen 03:00 Uhr, wurde die Hausbesitzerin eines Einfamilienhauses in der Homburger Landstraße durch das Bellen ihres Hundes geweckt. In der Küche bemerkte sie, ein geöffnetes Fenster und mehrere durchwühlte Schränke. Durch das geöffnete Fenster sah sie eine männliche Person in ihrem Auto, woraufhin sie den Notruf verständigte. Der Täter seinerseits bemerkte, dass er entdeckt wurde und flüchtete zunächst. Auf Grund der hervorragenden Personenbeschreibung und Angabe der Fluchtrichtung konnte der 21-jährige Täter kurze Zeit später an der Bushaltestelle Bonames Mitte durch die schnell eingetroffenen Streifenbeamten angetroffen werden. Er versuchte zwar noch zu Fuß zu flüchten, wurde aber durch die Beamten festgenommen.

Bei seiner Durchsuchung konnten die Polizisten sowohl Diebesgut aus der Wohnung, als auch den Personalausweis der Hausbesitzerin finden. Der Einbrecher brauchte sich daraufhin keine Sorgen mehr um die verpasste Busverbindung machen, da er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte und heute dem Haftrichter vorgeführt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell