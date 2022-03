Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230323 - 0320 Frankfurt-Gallus: Festnahme eines europaweit agierenden Trickdiebpärchens

Frankfurt (ots)

(la) Am 22. März 2022 fiel Zivilbeamten der Frankfurter Polizei ein Fahrzeug mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen an der Südseite des Hauptbahnhofs auf. Durch das geweckte Interesse, nahmen die Beamten das Fahrzeug und die Insassen genauer in Augenschein. Dabei konnten sie feststellen, dass es sich bei dem 39-jährigen Fahrer und seiner 27-jährigen Begleitung voraussichtlich um ein bereits mehrfach europaweit durch Trickdiebstähle in Erscheinung getretenes und zur Fahndung ausgeschriebenes Pärchen handelte.

Die Beamten beschlossen nun die Beiden weiter zu beobachten, um den Verdacht zu Bestätigen. Nachdem der Mann seine Begleitung zunächst in einem Hotel im Bahnhofsviertel abgesetzt hatte, betrat er diverse Geschäfte im Bereich des Bahnhofs und versuchte dort erfolglos Trickdiebstähle zu begehen. Bei seinem letzten Versuch konnte er durch die Zivilkräfte festgenommen werden. Seine Begleitung wurde daraufhin im Hotel ebenfalls festgenommen.

Beide wurden in das Gewahrsam des Polizeipräsidium Frankfurt verbracht, von wo aus sie heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

