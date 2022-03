Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220322 - 0318 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannte erbeuten hohen Bargeldbetrag - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ro) Mit einer hohen Bargeldsumme lief ein 36-jähriger Mann gestern Abend durch das Bahnhofsviertel und soll dort von drei Unbekannten angegangen worden sein, die ihm mehrere Tausend Euro abgenommen haben sollen. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 22:45 Euro war der 36-Jährige in der Elbestraße unterwegs. Eigenen Angaben zufolge trug er dabei eine Summe von mehreren Tausend Euro in seinen Händen und Taschen mit sich, die er zuvor in einer Spielhalle gewonnen habe. In Höhe der Niddastraße soll er unvermittelt durch drei unbekannte Männer mit Schlägen und Tritten angegriffen worden sein, die im Handgemenge das Bargeld gewaltsam entwendet haben sollen. Der 36-Jährige flüchtete sich anschließend in ein nahegelegenes Lokal, in welchem Mitarbeiter die Polizei verständigten. Die unbekannten Männer traten daraufhin die Flucht zu Fuß an und entkamen unerkannt.

Täterbeschreibung:

Täter 1: circa 30-40 Jahre alt, 175 cm groß, muskulöse Statur, Glatzen- und Brillenträger, trug schwarze Kleidung der Marke "Nike"

Täter 2: circa 30-40 Jahre alt, 175 cm groß, muskulöse Statur, schwarze Haare, trug einen schwarzen Mantel

Täter 3: circa 30-40 Jahre alt, 175 cm groß, muskulöse Statur, dunkel gekleidet

Das Raubkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und/oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-51499 zu melden.

