Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (17.10.) kam es in der Straße Bei der Lohmühle zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin fuhr die Karlstraße in Richtung Bei der Lohmühle. Als sie die Kreuzung der Schwartauer Allee passierte, fuhr eine Radfahrerin plötzlich von links kommend auf die Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß, so dass die Radfahrerin bei dem Unfall verletzt wurde.

Gegen 19 Uhr fuhr eine 40-jährige Citroenfahrerin aus der Karlstraße bei Grünlicht über die Kreuzung der Schwartauer Allee in die Straße Bei der Lohmühle und sah, dass eine Radfahrerin plötzlich von links kommend vor ihrem Pkw auf die Straße fuhr. Die Autofahrerin leitete noch eine Notbremsung ein, konnte jedoch nicht verhindern, dass sie mit der Radfahrerin zusammenstieß.

Die 38-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Radfahrerin die Fahrbahn trotz Rotlicht über die Straße Bei der Lohmühle in Richtung stadtauswärts.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell