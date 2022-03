Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220322 - 0319 Frankfurt-Gallus: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Frankfurt (ots)

(ro) Ein unbekannter Mann betrat am gestrigen Montagmorgen (21. März 2022) ein Schulgelände im Stadtteil Gallus und zog vor anwesenden Kindern und Lehrkräften seine Hose herunter. Nach einer Ansprache der Schulaufsicht flüchtete er unerkannt. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 10:00 Uhr soll der Unbekannte zunächst im Außenbereich eines Schulgeländes in der Ackermannstraße aufgefallen sein, wo er mit einem auffallend blauen Handy in der Hand augenscheinlich tanzte. Anschließend soll er das Privatgrundstück betreten und sich in schamverletzender Weise entblößt haben, indem er seine Hose herunterzog. Dies wurde nach aktuellen Ermittlungen unter anderem durch anwesende Kinder wahrgenommen. Nach einer umgehenden Ansprache durch anwesendes Lehrpersonal flüchtete der Unbekannte in Richtung der Sondershausenstraße und entkam trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zunächst unerkannt.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 50-60 Jahre alt, etwa 160cm groß, dickliche Statur, schwarzgraue Haare (kurz und oben bereits ausgedünnt), dunkle Augenfarbe, grauer 3-Tage-Bart, kein Brillenträger, bekleidet mit dunkler Steppjacke, dunkler Jeanshose, führte ein auffallend blaues Smartphone mit sich

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die gestern Morgen sachdienliche Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem auffälligen Mann geben können, sich unter der Rufnummer 069/755-51399 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

