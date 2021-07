Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Autoradio aus Van gestohlen

Bad Iburg (ots)

An der Osnabrücker Straße, zwischen der Pestalozzistraße und dem Eichholzweg, machten sich Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend (18 Uhr) bis Mittwochmorgen (09 Uhr) an einem Citroen C8 zu schaffen. Der graue Van stand unter dem Carport eines Wohnhauses, als der oder die Täter das Fahrzeug aufbrachen und aus dem Inneren das Autoradio entwendeten. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

