Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Laptoptasche mit Bargeld entwendet

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz des Penny Marktes an der Meller Straße kam es am Mittwochmorgen, gegen 09:54 Uhr, zum Diebstahl einer Laptoptasche. Ein 50-jähriger Osnabrücker hatte gerade im Markt eingekauft und die besagte Tasche für einen Moment neben sich gestellt, als sich von hinten unbemerkt ein Radfahrer näherte und die abgestellte Tasche im Vorbeifahren ergriff. Der Dieb flüchtete auf seinem Fahrrad über die Meller Straße in stadtauswärtige Richtung. Erbeutet hat der Langfinger einen Umschlag mit Bargeld, ein Computer befand sich nicht in der Tasche.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - dunkelhäutig - dunkel bekleidet - dunkle Kapuze über den Kopf gezogen - von Zeugen wurde die Person als "jüngeren Alters" beschrieben

Die entwendete Tasche kann wie folgt beschrieben werden:

- dunkelbraune Farbe - markantes Schneckenmuster

Wer Hinweise zu der Tat, zum Flüchtigen oder zum Verbleib der gestohlenen Laptoptasche geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

