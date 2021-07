Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Langfinger von Angestellten und Kunde gestoppt

Osnabrück (ots)

Der Griff in die geöffnete Kasse eines Discounters in der Hasestraße löste am Montagabend einen Polizeieinsatz aus. Ein 20-jähriger Osnabrücker hatte eine Packung Kaugummi bezahlt und damit die Öffnung der Kassenschublade veranlasst. Der Mann nutzte den Moment, griff zum Scheingeld und wollte flüchten. Eine 43-jährige Mitarbeiterin und ihr 23-jähriger Kollege versuchten den Täter festzuhalten. Bei einer Rangelei schlug der Täter der 43-Jährigen mehrfach gegen den Kopf, sie blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Schlussendlich wurde die Flucht bis zum Eintreffen der Polizei durch einen 24-jährigen Kunden vereitelt, der den Marktmitarbeitern zur Hilfe kam. Der Täter hatte beim Griff in die Kasse einen zweistelligen Betrag in die Finger bekommen.

