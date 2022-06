Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen/Schifferstadt/Hochdorf-Assenheim) Betrugsversuche

Neuhofen/Schifferstadt/Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Mittwoch, 29.06.2022, leitete die Polizei mehrere Strafverfahren wegen versuchten Betruges ein. Ein Schaden entstand aufgrund umsichtigem Verhalten der jeweils kontaktierten Personen in allen Fällen nicht. Es kam zum Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters in Neuhofen, zur Nachricht vom angeblichen Kind mit einer neuen Handynummer sowie zum Anruf eines angeblichen Europol-Mitarbeiters in Hochdorf-Assenheim und zum Anruf einer angeblichen Polizistin aus Frankfurt sowie eines angeblichen Europol-Mitarbeiters in Schifferstadt.

