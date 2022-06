Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Weitergeleitete Pressemeldung des PP Ludwigsburg vom 24.06.2022 - Geschädigte nach Unfall in Parkhaus gesucht

Böblingen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits am Dienstag ein Unfall im Parkhaus bei der Shell-Tankstelle in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen. Dort hatte gegen 16:55 Uhr eine 75-jährige Nissan-Fahrerin beim Einparken im 1. OG einen geparkten Kia beschädigt. Die Unfallverursacherin hinterließ eine Nachricht mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer am Fahrzeug. Da sich in der Folge jedoch niemand bei ihr meldete, informierte sie am Donnerstag das Polizeirevier in Böblingen über den Sachverhalt. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen der Marke Kia mit Karlsruher Zulassung gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste an der hinteren rechten Tür beschädigt sein.

Mögliche Zeugen des Vorfalls und insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des besagten Kleinwagens werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

