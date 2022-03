Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen und zurückgebracht

Meinerzhagen (ots)

Am Sonntag um 21.15 Uhr wurde in der Straße Auf den Breien ein E-Bike gestohlen. Der Fahrer hatte das Bike mit einem Fahrradschloss im Flur des Mehrfamilienhauses an ein anderes Fahrrad gekettet. Um 21.15 Uhr hörte er Lärm vom Flur, so als würde ein Fahrrad gegen das Treppengeländer stoßen. Als er raus rannte, sah er gerade noch, wie die Eingangstür des Hauses zufiel. Am Montag, kurz nach 14.30 Uhr, entdeckte eine Zeugin das gestohlene Fahrrad vor der Haustür. Lediglich das Fahrradschloss ist weg und eine Strebe unter dem Sattel kaputt. (cris)

