Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Traktor mutwillig beschädigt

Hemer (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten Unbekannte einen an der Straße Beckmerhagen abgestellten Traktor. Sie rissen die Außenspiegel ab und zerstörten mehrere Scheiben. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 02372-9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung setzten. (schl)

