Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bus mit Edding beschmiert - Täter zieht Messer und droht Busfahrer/Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen

Menden (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Montagabend, gegen 19:35 Uhr, einen Bus beim Aussteigen mittels schwarzen Eddings beschmiert. Der Fahrer beobachtete das und lief der Gruppe am Bräukerweg hinterher. Als er einen der Jugendlichen einholte und ansprach, schubste dieser den 59-jährigen weg. Ein anderer zog unvermittelt ein Messer und führte in der Luft Stichbewegungen aus. Die Jugendlichen entfernten sich anschließend über die Bismarckstraße. Der Geschädigte beschrieb den jungen Mann mit dem Messer. Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei den 21-jährigen Mendener auf dem Spielplatz an der Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide an. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten insgesamt zwei Springmesser und einen schwarzen Edding. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz. (schl)

Ohne zu bezahlen sind zwei Insassen eines schwarzen Audi A8 am Sonntag um 2.35 Uhr nach dem Tanken von einer Tankstelle an der Werler Straße abgefahren. Der Beifahrer trug eine schwarze Jacke mit weißem, waagerechten Streifen auf dem Rücken und der Kapuze, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe sowie eine schwarze Maske im Gesicht. Das Ablesen der Kennzeichen half in diesem Fall nicht weiter: Die Kennzeichen wurden gestohlen. Bevor die Meldung von der Tankstelle kam, nahm die Streifenwagen-Besatzung Ob dem Lahrtal einen Diebstahl auf. Der Fahrer eines weißen Sprinters bemerkte am Morgen, dass an seinem Kleinbus beide Kennzeichen fehlten. Genau mit denen begingen die Diebe den Tankbetrug. (cris)

