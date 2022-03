POL-MK: Versuch, Juwelier-Fenster einzurammen, misslingt

Altena (ots) - Am Donnerstagvormittag wurde am Langen Kamp ein gelber VW Golf beschädigt: Unbekannte zerkratzten den Lack über die komplette rechte Seite und fast das gesamte Heck. Zwischen Montag- und Mittwochnachmittag wurde Im Küstersort ein Fahrzeug an Fahrertür und Außenspiegel zerkratzt. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

