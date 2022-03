Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugeinbrüche: Sommerreifen gestohlen

Plettenberg (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses in Teindeln wurden in der Nacht zum Montag die Seitenscheiben zweier Pkw eingeschlagen. Aus einem Fahrzeug holten die Diebe einen Satz AMG Sommerreifen. Auch in dem zweiten Fahrzeug lag ein Satz Reifen, der die Täter aber nicht interessierte oder sie wurden bei der Tat gestört. Schadenshöhe: mindestens 4000 Euro. Von einem weiteren angemeldeten Fahrzeug wurden die Kennzeichen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

