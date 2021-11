Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ein vollendeter und ein gescheiterter Einbruch + Graffiti + Jugendliche schlugen Scheibe ein + Folgenreiche Verkehrskontrollen + Polizei sucht älteren VW Polo nach Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Wohnungseinbruch am Richtsberg

Am Mittwoch, 17. November, kam es am Anfang der Straße Am Richtsberg zu einem Wohnungseinbruch. Die Tatzeit liegt zwischen 11.30 und 20.20 Uhr. Da man die aus Schmuck, Bügeleisen und Kaffeevollautomaten nicht mal eben so in die Tasche steckt, erhofft sich die Kripo Marburg Zeugen des Transports. Wem ist zur Tatzeit am Richtsberg der Transport eines Kaffeevollautomaten aufgefallen? Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch gescheitert - Kripo bittet um Hinweise

Von Mittwoch auf Donnerstag, 18. November scheiterte ein Einbruchsversuch in ein Mehrzweckgebäude mit Bistro und Poststelle in der Frauenbergstraße. Die Tatzeit liegt zwischen 17 und 07.05 Uhr. Aufgrund der Spurenlage scheiterten der oder die Täter. Sie kamen nicht ins Gebäude. Wer hat in der Nacht in der Frauenbergstraße rund um die REHA-Werkstatt verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Graffiti in der Hahnengasse

Mit roter Farbe sprühten Unbekannte auf einer Fläche von ca. 0,7 Quadratmetern vier Zahlen auf eine zur Hahnengasse gelegene Hauswand. Die Polizei ermittelt wegen dieser Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet um sachdienliche Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen. Bislang gibt es dazu keine Täterhinweise. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Dienstag, 16. November, um 14.15 Uhr. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach - Jugendliche schlugen Scheibe ein

Nach einer Zeugenaussage zogen fünf oder sechs geschätzt zwischen 15 und 18 Jahre alte Personen am Samstagabend ( 06. November), durch die Bachstraße und schlugen dabei einen kleinen Glaseinsatz einer Hauseingangstür ein. An der Tür entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Nach der Zeugenaussage befand sich in der Gruppe zumindest eine Person mit einem schwarzen Kapuzenpulli. Sie fiel durch das mitgeführte leuchtend rote Fahrrad auf. Wer kann aufgrund dieser Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung dieser Person führen könnte? Wem ist die Truppe an dem Abend noch aufgefallen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Folgenreiche Verkehrskontrollen

Die Polizei setzte wie angekündigt die Kontrollen für mehr Verkehrssicherheit fort.

Marburg - Die Fahrt mit einem Liegefahrrad beendete die Polizei am Mittwoch um 10 Uhr in der Frauenbergstraße. Der Drogentest des Fahrers hatte positiv reagiert, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlasste.

Lahntal - Im Lahntal fuhr ein 20 Jahre junger Mann mit einem Auto, obwohl er wie die Reaktion des Drogentests zeigte unter dem Einfluss von THC stand. Die Polizei stoppte das Auto um 13.15 Uhr in der Biedenkopfer Straße, unterband letztlich die Weiterfahrt und musste auch hier eine Blutprobe durchführen lassen.

Stadtallendorf - Zwar nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, dafür aber ohne Führerschein fuhr ein in Gießen lebender 35 Jahre alter Mann. Die Polizei hatte den von ihm gefahrenen Opel Kombi um kurz nach 20 Uhr in der Neustädter Straße angehalten.

Neustadt - Bei einem 37 Jahre alten Autofahrer reagierte nicht nur der Drogentest auf mehrere Substanzen. Die Polizei stellte bei ihm auch noch mehrere verschiedene Betäubungsmittel, jeweils in geringen Mengen, sicher. Bei der Kontrolle in der Ringstraße in der Nacht zum Donnerstag, gegen 01.10 Uhr hatte sich der Verdacht des Drogeneinflusses ergeben. Kurz vor dem Drogentest verlor der Mann sogar kurz das Bewusstsein. Wie in diesen Fällen üblich musste der Mann das Auto stehen lassen und durfte die Polizeistation erst nach erfolgter Blutentnahme verlassen.

Marburg - Nach der positiven Reaktion des Drogentests musste auch ein 26 Jahre alter Mann sein Auto stehen lassen und mit zur Blutentnahme. Seine Fahrt endete mit der Kontrolle am Donnerstag, 18. November, um 08 Uhr, in der Ernst-Giller-Straße.

Weidenhausen - Unfallflucht im Westring - Polizei sucht älteren VW Polo

Bei einer Verkehrsunfallflucht verlor das verursachende Fahrzeug seinen rechten Außenspiegel und lieferte der Polizei damit Hinweise. Wo steht seit Samstagabend (13. November) ein zwischen 1995 und 2001 erstmals zugelassener, mutmaßlich silberfarbener VW Polo mit fehlendem Spiegel oder Spiegelgehäuse auf der Beifahrerseite? Der Fahrer oder die Fahrerin des gesuchten Autos fuhr zwischen 18.30 und 22.15 Uhr durch den Westring und kollidierte aus unbekannten Gründen mit dem in Höhe einer Gaststätte und gegenüber der stationären Geschwindigkeitsmessanlage geparkten blauen Opel Astra. Auch an dem Opel entstand ein Spiegelschaden. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

