Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Motorradreifen platt gestochen + Schlägerei-Polizei bittet um Hinweise + Autofahrer unter Drogeneinfluss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Motorradreifen platt gestochen

Gleich drei nebeneinander parkende Kleinkrafträder hatten einen platten Vorderreifen, nach den Spuren mutwillig mit einem Stechwerkzeug beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit am Dienstag, 16. November, zwischen 18.40 und 23 Uhr, am Tatort am Erlenring auf dem Parkplatz beim Elisabeth-Blochmann-Platz Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Betroffen waren Motorräder der Marken Yamaha, KTM und Honda, jeweils Motorräder mit 125 ccm. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Schlägerei - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Schlägerei, die sich vom Luisa-Heuser-Steg bis auf den Elisabeth-Blochmann-Platz verlagerte, bittet die Polizei um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Die Schlägerei war am Samstag, 13. November, gegen 21.35 Uhr. Zwei Männer aus einer größeren Gruppe schlugen und traten einen 30-Jährigen und verletzten ihn. Die beiden ca. 20 Jahre alten Männer flüchteten. Der Größere, ca. 1,80 Zentimeter, hatte kurzes lockiges, dunkles Haar und einen insgesamt dunklen Teint. Nach Angaben des Opfers und weiterer Zeugen handelte es sich um einen Mann mit südländischer Herkunft. Er trug einen blauen Trainingsanzug und dunkle Schuhe. Der andere war ca. 1,70 Zentimeter groß, hatte ebenfalls kurzes dunkles Haar und trug einen dunklen Trainingsanzug und ebenfalls dunkle Schuhe. Die beiden Männer waren Mitglieder einer Gruppe von etwa 10 Personen. Auf dem Luisa-Heuser-Weg kam es zur Begegnung mit dem späteren Opfer und seiner Begleiterin. Beim Passieren der Gruppe blies einer der Männer der Frau wohl absichtlich und gezielt Zigarettenrauch ins Gesicht, woraufhin sich ein zunächst verbaler Streit entwickelte. Das Paar versuchte, zum Elisabeth-Blochmann-Platz zu flüchten, wurde jedoch verfolgt und eingeholt. Auf dem Platz griffen dann die beiden beschriebenen Männer an und schlugen und traten auf ihr Opfer nach ersten Aussagen selbst dann noch ein, als es bereits am Boden lag. Anschließend flüchteten sie zurück über den Steg Richtung Kinos. Die Fahndung nach den Männern blieb ohne Erfolg. Das Opfer ließ seine Prellungen und Schürfwunden im Rettungswagen untersuchen und behandeln. Wer hat die Auseinandersetzung noch gesehen und ist der Polizei bislang nicht bekannt? Wem ist die größere Gruppe auf dem Steg bzw. am Kino oder auf dem Elisabeth-Blochmann-Platz noch aufgefallen und wer kann Hinweise zur Identifizierung der beschriebenen Männer oder von anderen Gruppenmitgliedern geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Moischt - 36-Jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss

Nach dem Ergebnis des Drogentests fuhr ein 36 Jahre alter Autofahrer unter dem Einfluss von THC, Amphetaminen und Metamphetaminen. Über das Ausmaß der drogenbedingten Fahruntüchtigkeit wird das Ergebnis der veranlassten Blutprobe Aufschluss geben. Die Autofahrt endete zumindest für den Dienstag, 16. November, mit der Kontrolle in Moischt um 21.10 Uhr.

