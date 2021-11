Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in die Ladenpassage des tegut-Marktes

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda

Bei einem schadensträchtigen Einbruch in Geschäfte im tegut Markt in Wehrda erbeuteten die Täter Parfüm, Beauty- und Pflegeartikel sowie Bargeld. Die Kripo Marburg bittet nach der Tat in der Nacht zum Sonntag, 14. November, um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit gegen 02.50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Industriegebiet rund um den tegut-Markt bemerkt? Wem ist ein parkendes oder später wegfahrendes Fahrzeug aufgefallen? Wem sind schon vor der Tatzeit Personen durch ihr besonderes Verhalten aufgefallen? Besonders könnte hier z.B. ein auffälliges Umsehen, vielleicht sogar das Fertigen von Bildern sein - das könnte auf ein Ausbaldowern des späteren Tatortes hindeuten. Nach den ersten Ermittlungen stiegen der oder die Täter vermutlich vom angrenzenden Getränkemarkt auf das Gebäudedach und von dort durch eine aufgebrochene Dachluke ins Innere. Mit gewaltsamen Wanddurchbrüchen und durch Aufbrechen von Türen verschafften sie sich dann Zutritt zu zwei Geschäften, wobei sie in einem Fall die Geschäftsräume regelrecht verwüsteten und im anderen Fall einen Tresor aufbrachen. Die Täter unternahmen den untauglichen Versuch, durch das Versprühen einer Seifenlauge ähnlichen Substanz ihre Spuren zu verwischen. Der angerichtete Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 50.000 Euro.

