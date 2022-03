Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Müllhaufen gerät in Brand/Geld nach Taschendiebstahl abgehoben

Lüdenscheid (ots)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bräuckenstraße geriet am Montagabend ein Müllhaufen aus bislang unklaren Gründen in Brand. Der Bewohner der Wohnung versuchte den Brand zunächst selbständig zu löschen, informierte dann allerdings die Feuerwehr. Das Feuer konnte nachfolgend schnell gelöscht werden. Durch den Brand entstand ein Gebäudeschaden in noch nicht bekannter Höhe. Keine Person wurde durch den Brand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (schl)

Bereits am 01.03. wurde eine 69-jährige Lüdenscheiderin Opfer von Taschendieben. Ihr Portemonnaie trug sie während des Einkaufs in einem Discounter an der Bräuckenstraße in ihrer umgehängten Handtasche. An der Kasse stellte sie das Fehlen der Börse fest. Erst am Montag wendete sie sich an ihre Bank. Dort teilte man ihr mit, dass es noch am 01.03. an insgesamt zwei Geldautomaten mit ihrer Karte zu Auszahlungen in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages gekommen sei und bat sie Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die Seniorin suchte daraufhin die Polizeiwache Lüdenscheid auf. Es stellte sich heraus, dass die Geschädigte ihre PIN auf einem Zettel in der Geldbörse aufbewahrt hatte. Die Diebe hatten so leichtes Spiel. Die Polizei warnt eindringlich davor die PIN oder andere Sicherheitsnummern im Portemonnaie aufzubewahren. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell