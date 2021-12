Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt zwei Verstöße gegen das Waffengesetz fest

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern im Verlauf des Tages zwei verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 27-jährigen französischen Staatsangehörigen an der Haltestelle der Tramlinie, im Bereich des Grenzübergangs Kehl Europabrücke, konnte in der Jackentasche ein Pfefferspray ohne das erforderliche Prüfzeichen aufgefunden werden. Das Pfefferspray wurde sichergestellt. Auch in einem Nahverkehrszug, welcher aus Frankreich nach Deutschland fuhr, wurden die Beamten fündig. Bei der Kontrolle eines 14-jährigen französischen Staatsangehörigen, wurde in der Hosentasche, ein Einhandmesser aufgefunden, welches durch die Beamten sichergestellt wurde. Die Betroffenen müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell