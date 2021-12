Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahranfänger mit 5er BMW erheblich zu schnell

Am Dienstag, den 21.12.2021, gegen 20:00 Uhr, befuhr die Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste der PD Neustadt (ausgestattet mit einer geeichten Messanlage mit Videoaufzeichnung / ProViDa) die BAB 650 (Gemarkung Ludwigshafen), in Höhe Niederfeld, in Fahrtrichtung Mannheim. Im dortigen 90 km/h-Bereich wurde die Streife auf einen 5er BMW aufmerksam, der die erlaubte Geschwindigkeit erheblich überschritt. Bei erlaubten 90 km/h wurde der BMW mit 163 km/h gemessen. Der BMW-Fahrer wurde anschließend im Stadtgebiet Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrzeugführer erst seit März 2021 im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Wegen einer Überschreitung der Geschwindigkeit um 73 km/h kann dem jungen Mann eine vorsätzliche Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften vorgeworfen werden und er muss nun mit einer Geldbuße in Höhe von 1.400 EURO, einem Fahrverbot von drei Monaten und einer Nachschulung rechnen.

