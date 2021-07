Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Aggressiver 20-Jähriger greift Polizisten an

Ulm (ots)

Ein 20-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Dienstag (20.07.2021) am Ulmer Hauptbahnhof vorläufig festgenommen, nachdem er mehrere Polizisten angegriffen hatte. Der deutsche Staatsangehörige wurde gegen 01:30 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei augenscheinlich stark alkoholisiert und schlafend am Bahnsteig 2 des Ulmer Hauptbahnhofes festgestellt und angesprochen. Nachdem der 20-Jährige zunächst nicht auf die Ansprache reagierte, griff er die eingesetzten Beamten unvermittelt an und versuchte den Kopf eines Polizisten mit der Faust zu treffen. Dies konnte jedoch durch eine Ausweichbewegung und den Einsatz von Pfefferspray verhindert und der Tatverdächtige im Anschluss zu Boden gebracht werden. Da der anhaltend aggressive Mann weiterhin heftigen Widerstand leistete, wurde er mit Unterstützung der Landespolizei gefesselt und auf das Bundespolizeirevier Ulm verbracht. Nach dem Einsatz mussten der Angreifer selbst, sowie drei Polizisten mit leichten Augenreizungen von hinzugerufenen Sanitätern behandelt werden. Der mit 1,8 Promille alkoholisierte 20-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und konnte die Dienststelle am heutigen Morgen wieder verlassen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den bereits polizeibekannten Mann unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell