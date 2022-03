Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung in der Innenstadt/Roller entwendet und gestürzt/Versuchter Einbruch in Oberste Stadtkirche/Farbschmierereien an Realschule Letmathe

Iserlohn (ots)

In der Fußgängerzone, im unteren Bereich der Wermingser Straße, kam es am Montagnachmittag zwischen einem 25-Jährigen, seiner 17-jährigen Freundin sowie einer 18-Jährigen und einer 17-Jährigen zu einer Auseinandersetzung. Grund sind nach derzeitigem Erkenntnisstand länger bestehende Streitigkeiten. Der 25-Jährige schlug im Rahmen des Streites der 17-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Anschließend schlug er ihren Kopf zudem gegen ein Schaufenster. Die 18-Jährige eilte ihrer Bekannten zur Hilfe, zog ein Pfefferspray und sprühte damit in Richtung des 25-Jährigen. Sie traf dabei auch dessen Freundin sowie einen inzwischen hinzugekommenen 54-jährigen Zeugen, der versucht hatte die Streitparteien zu trennen. Durch den Einsatz des Pfeffersprays und der damit einhergehenden Reizung der Augen, wurden der 25-Jährige, seine 17-Jährige Freundin sowie der 54-Jährige leicht verletzt. Die 17-jährige Kontrahentin erlitt durch den Angriff eine Platzwunde am Kopf. Alle Personen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. (schl)

Ein unbekannter Mann stürzte am Montagnachmittag, gegen 13:00 Uhr, in der Straße Im Hudegrund mit einem Roller. Ein Zeuge beobachtete dies und fragte den ca. 1.75m großen und schlanken Mann, der mit einer schwarzen Strickjacke und einer schwarzen Jogginghose mit blauen Steifen bekleidet war und kurze schwarze Haare hatte, ob er Hilfe benötigte. Dieser verneinte das und lief augenscheinlich unverletzt in Richtung Dortmunder Straße davon. Dem Zeugen kam das komisch vor. Er informierte die Polizei. Da die Eigentumsverhältnisse zunächst nicht feststanden, stellten die Polizisten das Kleinkraftrad, welches über kein aktuelles Versicherungskennzeichen verfügte, zunächst sicher.

Am Nachmittag meldete sich dann eine Geschädigte bei der Polizei. Der Roller war unweit in der Straße Am Schürenbusch entwendet worden. Am Roller entstand durch den Sturz ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. (schl)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Obersten Stadtkirche einzubrechen. Die Täter versuchten offenbar eine Tür eines Seiteneingangs aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugenhinweise können telefonisch unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden. (schl)

Über das Wochenende wurden Schulhof und Fliesen im Eingangsbereich der Realschule Letmathe mit blauer Farbe beschmiert. Bisher liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02374-5029-0 mit der Polizeiwache in Letmathe in Verbindung zu setzen. (schl)

