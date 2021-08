Polizei Salzgitter

POL-SZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss/Verfolgungsfahrt

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 21.08.-22.08.2021, 09:00 Uhr (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss/Verfolgungsfahrt Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße Zeit: 21.08.21, 05.50 Uhr Hergang: Eine Funkstreifenwagenbesatzung wurde auf einen weißen Transporter aufmerksam, der gerade vor dem Bereich einer Gaststätte losfährt. Auf Anhaltesignale der Polizei reagierte der Fahrer nicht, sondern setzte mit erhöhter Geschwindigkeit unter Missachtung diverser Verkehrsvorschriften die Fahrt durch die Nordstadt von SZ-Bad fort. Hierbei wurden durch den Transporter zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw beschädigt. Schließlich fuhr sich das Fzg. in einem Waldweg fest. Der 25-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss (AAK 2,71 Prom.). Der 26-jährige ebenfalls alkoholisierte Beifahrer/Halter (AAK 2,21 Prom.) wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Beide erwartet ein Strafverfahren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell