POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Unfall verursacht, Verkehrshindernis bereitet und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 8:45 Uhr kollidierte eine 74-jährige Frau mit ihrem Skoda auf ein auf der Straße liegendes Verkehrsschild in der Seckenheimer Hauptstraße auf Höhe des Bahnübergangs in Richtung Edingen-Neckarhausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Schild als Folge eines vorausgegangenen Verkehrsunfalls auf die Fahrbahn gelangt sein und wurde durch den bisher unbekannten unfallverursachenden Fahrzeugführer dort zurückgelassen. Der Sachschaden am Skoda beträgt 2.000 Euro. Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06203/9305-0 entgegengenommen.

