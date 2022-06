POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Verkehrsrowdy auf der Bundesautobahn 5 unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Litzenhardtstraße in Karlsruhe-Bulach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Kurz vor 17 Uhr wollte eine Pkw-Lenkerin einem ihr entgegen kommenden Linienbus die Durchfahrt an einer Engstelle ermöglichen. Einem zu diesem Zeitpunkt hinter ihr befindlichen 33-jähriger Opel-Fahrer ging dies offenbar zu lange und fuhr an ...

