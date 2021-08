Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch in Kiosk gefasst

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am frühen Montagmorgen (23. August), gegen 00.45 Uhr, versuchte ein männlicher Täter, gewaltsam in einen Kiosk auf der Lambertusstraße einzudringen. Hierbei warf er einen Gullideckel in die Eingangstür des Ladenlokals. Als er von Zeugen überrascht wurde, flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Kirche. Auf der Grabenstraße konnte der Mann, ein 27-jähriger Heinsberger, schließlich angetroffen und zur Polizeiwache gebracht werden. Er muss sich nun für seine Tat verantworten.

