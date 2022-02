Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 8. Februar kam es auf der Straße Isern Porte in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Radfahrerin überholte gegen 8 Uhr einen Bus in Richtung der Straße Mittellandkanal. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Audi eines 23-Jährigen, touchierte seinen Außenspiegel und kam zu Fall. Der Autofahrer erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Frau, die anschließenden ihre Fahrt fortsetzte. Die Radfahrerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

