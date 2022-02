Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zwei Einbruchsversuche

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht, sich gewaltsam Zugang zu den Räumen einer Physiotherapiepraxis an der Meppener Straße zu verschaffen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Praxisräume. Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es in der selben Nacht bei einem Warenhaus an der Ladestraße. Auch hier versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Räum zu verschaffen. Der Versuch misslang. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 310 Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

