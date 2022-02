Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbrüche in Wohnhäuser

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist ein bislang unbekannter Täter zwischen 4 und 5.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Am Schullenriedengraben in Haselünne eingebrochen. Er entwendete einen Schlüssel und versuchte anschließend in ein weiteres angrenzendes Gebäude einzudringen, was misslang. Zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus kam es zwischen 3.15 und 10.15 Uhr. Dabei sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Paulusweg eingebrochen und entwendeten unter anderem ein Smartphone, einen Laptop sowie eine Geldbörse. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell