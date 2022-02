Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Drei Personen bei Unfall verletzt

Spelle (ots)

Am Dienstag kam es auf der Nordumgehung in Spelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Die 19-jährige Fahrerin eins VW war gegen 16.15 Uhr in Richtung Schapener Straße unterwegs. Dabei übersah sie den Audi einer 32-Jährigen, die nach links in die Bruchstraße abbiegen wollte. Die 19-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf den Audi auf. Die Audi-Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Ihr 26-jähriger Beifahrer sowie die VW-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Beteiligten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

