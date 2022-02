Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fresenburg - Strömungslenker entwendet

Fresenburg (ots)

Zwischen dem 3. und dem 7. Februar kam es in Fresenburg an der Straße Zur Schleuse am sogenannten "Fresenburger Graben" zu einer Sachbeschädigung. In der angeführten Tatzeit wurden die Strömungslenker und Kiesbänke von bislang unbekannten Tätern aus dem Bach entfernt. Anschließend wurden die Strömunglenker entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell