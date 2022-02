Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Mängel an Bremse

Bad Bentheim (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle an der A 30 am 17. Februar zogen Beamte der Verfügungseinheit der PI Emsland/Grafschaft Bentheim einen polnischen Sattelzug aus dem Verkehr. Dabei wurden an dem Anhänger optische Mängel an der Bremsanlage festgestellt. Bei einer anschließenden Prüfung in einer Werkstatt stellte sich heraus, dass der Fahrer aufgrund einer festgelaufenen Bremse, die Bremsmechanik entfernt hatte. Zudem musste er für die Demontage die Bremsscheibe durchbrechen. Somit war an der hinteren Achse keine Bremsleistung mehr gegeben. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem Lkw untersagt. Zudem wurde ein Bußgeld fällig.

