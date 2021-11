Polizei Mettmann

POL-ME: 44-Jähriger überfallen: Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2111040

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Freitagabend (5. November 2021) ist im Berliner Viertel in Monheim am Rhein ein 44 Jahre alter Mann überfallen und ausgeraubt worden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Laut eigenen Angaben war der 44-Jährige gegen 21:20 Uhr mit seinem Hund im Bereich des Heinrich-Zille-Platzes Gassi gegangen, wobei er mit seinem Handy telefonierte. Plötzlich seien etwa sechs bis sieben junge Männer zu ihm gekommen und hätten ihm das Handy aus der Hand gerissen. Anschließend sei er zu Boden geschubst und dann geschlagen und getreten worden, ehe die Täter von ihm abließen und davon rannten.

Kurz darauf ging der Mann zur Polizeiwache, wo er den Vorfall zur Anzeige brachte. Die Polizei fahndete daraufhin nach den Tätern, konnte jedoch keine Tatverdächtigen mehr antreffen.

Der Monheimer, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand (über 2 Promille), konnte die Täter nur vage beschreiben. Demnach soll einer von ihnen circa 1,90 Meter groß gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben. Ein anderer sei etwa 1,70 Meter groß gewesen. Alle Männer aus der Gruppe hätten ein arabisches bzw. südländisches Aussehen gehabt.

Bei dem Überfall wurde der Monheimer glücklicherweise nicht schwerer verletzt - er musste jedoch mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall im Bereich des Heinrich-Zille-Platzes beobachtet oder weiß unter Umständen sogar, wer die Täter sind? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell