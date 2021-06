Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußmatte vor Wohn- und Geschäftshaus fängt Feuer

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Fußmatte vor der Eingangstür eines Imbisses fing am frühen Donnerstagmorgen Feuer. Durch die Hitze der Flammen wurde die Hausfassade des Wohn- und Geschäftshauses beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen, mindestens vierstelligen Betrag. Das Feuer ging von alleine wieder aus. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell