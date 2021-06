Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifenplatzer löst Unfall aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Zu einem alles andere als alltäglichen Unfall ist es am Donnerstagmittag in der Karl-Peters-Straße gekommen. Stark verkürzt ausgedrückt: Ein 6-jähriges Kind wurde durch einen Reifenplatzer verletzt.

Das Unglück nahm gegen 12.45 Uhr seinen Lauf, als ein Lkw eines Transportunternehmens in Richtung Gärtnereistraße fuhr. In Höhe des Hauses Nummer 44 platzte an dem Fahrzeug ein Reifen auf der rechten Seite. Durch den enormen Druck der plötzlich austretenden Luft wurde eine Steinplatte des benachbarten Gehwegs hochgeschleudert. Diese flog mehrere Meter hoch und weit, bevor sie auf dem Dach des Anwesens einschlug.

In dem Moment, als der Reifen platzte, befand sich ein 6-jähriges Mädchen auf dem Gehweg zwischen Lkw und Haus. Sie wurde von kleinen Steinen getroffen, die sich durch das Herausschleudern der Gehwegplatte gelöst hatten. Dadurch zog sich das Kind mehrere kleine Schürfwunden zu. Außerdem erlitt die 6-Jährige durch das sehr laute Knallgeräusch einen Schock. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen vorsorglich ins Krankenhaus.

Neben dem geplatzten Reifen und dem Loch im Gehweg wurde auch das Dach des Hauses durch den Einschlag der Steinplatte beschädigt. Mehrere Ziegel fielen zu Boden und zerbrachen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell