Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Autofahrer schwer verletzt

Haselünne (ots)

Am Montagabend kam es auf der Lönninger Straße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger wurde dabei verletzt. Der junge Mann befuhr gegen 18.15 Uhr mit seinem Golf den Zubringer der Löninger Straße zur Andruper Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit dem seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 21-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

