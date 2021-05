Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beim Ausparken gegen Mercedes-Tür

Konstanz (ots)

Nicht richtig aufgepasst hat eine 83 Jahre alte Audi-Fahrerin am Mittwochnachmittag in der Staader Straße. Als sie den Rückwärtsgang einlegte und zurückstieß, übersah sie den Mercedes einer 75-Jährigen, der an der Ampel zur Mainaustraße stand. Bei dem Unfall wurde die Beifahrertür des Mercedes A-Klasse eingedrückt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden an den beiden Autos auf 5000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde gebührenpflichtig verwarnt.

