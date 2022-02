Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher machen Beute

Unbekannte entwendete am Wochenende einen Tresor in Biberach.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 7 Uhr hebelten Unbekannte eine Terrassentür an dem Gebäude in der Alleenstraße auf. Im Innern wurden weitere Türen aufgehebelt und die Räume durchsucht. In einem Büro fanden sie einen kleinen Möbeltresor. Den nahmen sie mit und flüchteten damit unerkannt. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

