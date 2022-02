Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Autofahrer rastet aus

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall am Montag in Baustetten.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr fuhr ein 26-Jähriger in Baustetten in der Hauptstraße. Vor ihm bog ein silberner Ford Mondeo von der Gerberstraße in die Hauptstraße ein und fuhr dort sehr langsam weiter. Der 26-Jährige gab dem Mondeo die Lichthupe. Danach hielt der Mondeo plötzlich an und der Fahrer stieg aus. Der Fahrer des Ford wollte die Tür am Auto des 26-Jährigen aufreißen. Da dies nicht gelang, griff der Unbekannte durch das geöffnete Fenster an die Kehle des 26-Jährigen. Dieser wehrte sich. Danach stieg der Unbekannte wieder in seinen Ford. Aus Angst fuhr der 26-Jährige weiter. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise zu dem Fordfahrer geben können. Der soll etwa 170 bis 180cm groß und etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte wohl längere dunkle Haare, einen Dreitagesbart und sprach schwäbischen Dialekt.

