POL-UL: (HDH) Nattheim - Über Kreisverkehr gefahren

Nicht mehr fahrtauglich war ein Autofahrer am Sonntag in Nattheim.

Kurz vor 22 Uhr fuhr der 44-Jährige mit seinem VW in der Landesstraße 1081. Den Kreisverkehr an der Oggenhauser Straße bemerkte er nicht und fuhr über diesen geradeaus. In einer Leitplanke kam er zum Stehen. Bei der Aufnahme des Unfalls roch der Mann nach Alkohol. Das bestätigte der Alkomattest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 44-Jährige seit mehreren Monaten keinen Führerschein mehr hatte. Bei dem Unfall riss es am VW die Ölwanne aus. Das gelangte ins angrenzende Erdreich und musste abgebaggert werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

