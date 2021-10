Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Adelheider Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 16:05 Uhr befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. An der Abfahrt Delmenhorst-Adelheide verließ sie die Autobahn und beabsichtigte auf die Adelheider Straße stadteinwärts abzubiegen. Dabei übersah sie einen 37-jährigen Fahrradfahrer aus Delmenhorst, welcher den Radweg auf der falschen Straßenseite stadtauswärts befuhr.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Gegen beide Unfallbeteiligten wurde ein Ordnungswidrigkeiten- sowie gegen die Pkw-Fahrerin ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell