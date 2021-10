Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Raub in Spielhalle in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, ereignete sich ein Raub in einer Spielhalle in der Straße "Lange Kamp" in Elsfleth.

Ein bislang unbekannter, schwarz maskierter Täter betrat gegen 1:30 Uhr die Spielhalle und forderte lautstark Bargeld von einer 19-jährigen Mitarbeiterin.

Mit dem in einer Plastiktüte verstauten Bargeld flüchtete der Täter fußläufig. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

