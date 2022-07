POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf, Tageswohnungseinbruch Am Freitag dem 01.07.22 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr kam es in der Industriestraße in Holdorf zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln einer Tür in das Objekt und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Zudem wurde ein Garagentor aufgehebelt. Neben Bargeld ...

