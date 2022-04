Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rettungswagen verunglückt bei Einsatzfahrt

Trier-Ehrang (ots)

Am 15.04.2022 gegen 09:15 Uhr ereignete sich auf der B 53 in Trier-Ehrang an der Einmündung Servaisstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW. Der Rettungswagen war mit einem Notfallpatienten, im Rahmen einer Einsatzfahrt, die B 53 in Richtung Trier unterwegs. Die Einmündung B 53/Servaisstraße wird durch eine Ampelanlage geregelt. Der 57-jährige Fahrer eines Toyota, der aus der Servaisstraße auf die B 53 einfahren wollte, übersah den Rettungswagen mit Sondersignalen, woraufhin es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision kam. Durch den Aufprall wurde der Toyota-Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die 24-jährige Fahrerin des Rettungswagen, sowie die beiden Insassen des Toyota wurden leicht verletzt und teils in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Notfallpatient wurde zeitig durch einen weiteren Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 EUR. Neben der Polizei Schweich waren die Berufsfeuerwehr Trier, sowie zwei Rettungswagen und Notarzt aus Schweich und Trier im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Außerdem wurde zur Reinigung der Straße die Straßenmeisterei Trier verständigt, da die Straße mit Schmiermitteln verschmutzt wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 53 voll gesperrt. Die Sperrung dauert noch etwa eine Stunde an. Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell