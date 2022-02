Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Hamburg Bramfeld - Feuerwehr Hamburg rettet neun Personen

Hamburg (ots)

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde am frühen Morgen des 11.02.2022 ein Feuer in einem dreigeschossigen Wohnhaus in der Bramfelder Chaussee gemeldet. Der Disponent alarmierte aufgrund mehrerer Anrufe auf das Alarmstichwort Feuer- Menschenleben in Gefahr. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus dem Hauseingang des Mehrfamilienhauses. Zwei Bewohner hatten sich unverletzt ins Freie gerettet. Den anderen Bewohnern war der Fluchtweg durch die starke Verqualmung im Treppenhaus abgeschnitten. Sie hatten sich vor dem teilweise in die Wohnungen eindringenden Rauch auf ihre Balkone in Sicherheit gebracht. Insgesamt neun Personen sowie zwei Katzen mussten von Feuerwehrkräften über tragbare Leitern gerettet werden. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen rettungsdienstlich behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus befördert. Dreizehn weitere Bewohner konnten sicher in ihren Wohnungen verbleiben. Als Auslöser des Einsatzes konnten im Keller des Hauses zwei brennende Matratzen lokalisiert werden. Diese wurden mit einem Strahlrohr gelöscht und ins Freie befördert. Nach abschließenden Belüftungsmaßnahmen und Kontrolle aller Wohneinheiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Kräfte im Einsatz: Zwei Löschgruppen der Hamburger Berufsfeuerwehr, drei Freiwillige Feuerwehren, ein B-Dienst, ein Umweltdienst, ein Bereichsführer, ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, ein Leitender Notarzt und drei Rettungswagen

